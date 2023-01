Riparo contro le acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparo contro le acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARGINE

Significato/Curiosita : Riparo contro le acque

Torrente ripa, proveniente dalla valle argentera e che a sua volta riceve le acque del torrente thuras. da cesana alla confluenza nel po la dora percorre...

Stai cercando il gruppo musicale napoletano, vedi argine (gruppo musicale). argine lungo un fiume l'argine è un'opera di difesa passiva del territorio atta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con riparo; contro; acque; Dà riparo al bagnante; Insenature al riparo dai venti; Quando scoppia si corre in cerca di riparo ; Il riparo per i grossi animali da fattoria; L ONU contro la fame; Mobile... contro parete; Airway Traffic contro l; Scontro a fuoco; La indossa il subacque o; Sinonimo di acque rello; Vi nacque Toscanini; Regola il fusso delle acque in un canale; Cerca nelle Definizioni