Lo ricevevano i soldati romani dopo un trionfo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ricevevano i soldati romani dopo un trionfo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DONATIVO

Significato/Curiosita : Lo ricevevano i soldati romani dopo un trionfo

Militari; i soldati dell'esercito posto a difesa del tema (stratioti), come già in passato avveniva con i limitanei, ricevevano dal governo un lotto di...

Durante l'impero romano, un donativo era una ricompensa eccezionale (in latino donativa o liberalitates), concesso a dei corpi dell'esercito, solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con ricevevano; soldati; romani; dopo; trionfo; Quando pagavano la tassa, ricevevano una medaglia; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo; Sfama i soldati due volte al giorno; I soldati dell esercito; Accoglie molti soldati ; soldati in linea; Centoquarantanove romani ; Centocinque romani ; Numi domestici degli antichi romani ; Quelli romani in realtà sono lettere; S acquista subito dopo la casa; Arriva dopo la prima; dopo la Merkel: __ Scholz; Città della Svizzera italiana, dopo Chiasso; La città francese con l Arco di trionfo ; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo ; Il trionfo della primavera; Il viale parigino che termina con l Arco di trionfo ; Cerca nelle Definizioni