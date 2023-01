Resistenti alla rottura e alle avversità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resistenti alla rottura e alle avversità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENACI

Significato/Curiosita : Resistenti alla rottura e alle avversita

Qualunque avversità, per l'amore verso la cultura, sia tradizionale che occidentale, la passione per i cani, l'attenzione verso la stampa e i media, il...

Il giardiniere tenace (the constant gardener) è un romanzo del 2001 di john le carré. narra la storia di justin quayle, un diplomatico britannico la cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con resistenti; alla; rottura; alle; avversità; I corpi geometrici... resistenti ; Durissime e resistenti ; Calzature particolarmente pesanti e resistenti ; Stoviglie resistenti al fuoco; Avviso di pagamento ricevuto dalla banca; Gli abbonamenti alla tivù; Il Ben di Lew Walla ce; Si mettono negli imballa ggi per preservare dall umidità; I calciatori centrocampisti di rottura ; rottura di un tessuto passaggio in auto; I pezzi derivanti da una rottura ; Una dolorosa rottura ; __ alle nde, statista cileno; Separa il gruppo delle Grigne dalle Alpi Orobie; Medicinale per le alle rgie; Percorre la Valle Padana; Sopportato nonostante le avversità ; Resistenti alle avversità ; Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità ; Susseguirsi di avversità ; Cerca nelle Definizioni