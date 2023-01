I religiosi custodi del Santo Sepolcro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I religiosi custodi del Santo Sepolcro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TEMPLARI

Significato/Curiosita : I religiosi custodi del santo sepolcro

del santo sepolcro di gerusalemme (oessg), in latino: ordo equestris sancti sepulcri hierosolymitani (oessh), detto anche ordine del santo sepolcro o...

Messicano, vedi caballeros templarios. i cavalieri templari, noti anche semplicemente come templari (ufficialmente: poveri compagni d'armi di cristo e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

