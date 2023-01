Il recupero delle posizioni perse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il recupero delle posizioni perse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIMONTA

Significato/Curiosita : Il recupero delle posizioni perse

Nel 480 a.c., tra cui il famoso gruppo statuario dei tirannicidi armodio e aristogitone, che fece rispedire ad atene; recuperò anche ingenti somme, come...

Il lucky loser marc-andrea hüsler per 6-3, 6-4. nei quarti la spunta in rimonta su alex de minaur con lo score di 6-7, 6-4, 6-1. nella sua terza semifinale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

