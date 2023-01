Un recipiente per la frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un recipiente per la frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CESTA

Significato/Curiosita : Un recipiente per la frutta

Buccia, e che viene posto in un recipiente coperto di acqua, ove si conserva anche più di un anno, emanando tuttavia un forte odore. l'impiego avviene...

Se stai cercando l'opera di rubens, vedi madonna della cesta (rubens). la madonna della cesta è un dipinto a olio su tela (34×25 cm) del correggio, databile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

