Quartiere di Genova rinomato per il basilico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere di Genova rinomato per il basilico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PRA

Significato/Curiosita : Quartiere di genova rinomato per il basilico

Definisce "basilico genovese" solo quello certificato che rappresenta un tipo di coltivazione del basilico tradizionale della liguria. il basilico genovese...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pra. pra' (elisione dell'antico nome originale latino di prata veituriorum) è un quartiere del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

