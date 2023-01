Quando parte si stacca da terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando parte si stacca da terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosita : Quando parte si stacca da terra

Esegue uno stacco durante una gara di sollevamento a bordo della nave di atterraggio anfibia uss whidbey island (lsd 41) lo stacco da terra (o deadlift...

(rivista). un moderno airbus a380 in fase di decollo l'aeroplano (anche aereo) è un aeromobile dotato di ali rigide, piane e solitamente fisse che, sospinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

