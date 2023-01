Quand è aperta, è spiegata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quand è aperta, è spiegata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALA

Significato/Curiosita : Quand e aperta e spiegata

ala – parte di un aereo ala – portico del tempio nell'antica grecia ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in etruria ala... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con quand; aperta; spiegata; Preme sulla ruota quand o si aziona il freno; quand o lavora non apre bocca; quand o parte si stacca da terra; Si menziona per ultimo quand o si fa il segno della Croce; Fa rimanere i pazienti a bocca aperta ; L Anna di Roma città aperta ; Tale da lasciare a bocca aperta ; Fa stare i suoi pazienti... a bocca aperta ; Si prendono a voce spiegata ; Se è aperta è spiegata ; Voce raccolta e spiegata in un dizionario; spiegata dall enigmista; Cerca nelle Definizioni