Il profeta ebreo segato in due - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profeta ebreo segato in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISAIA

Significato/Curiosita : Il profeta ebreo segato in due

(in ebraico: , in latino: isaias, il cui nome vuol dire "il signore salva"; 765 a.c. circa – viii secolo a.c.) è stato un profeta ebreo antico...

isaia (in ebraico: , in latino: isaias, il cui nome vuol dire "il signore salva"; 765 a.c. circa – viii secolo a.c.) è stato un profeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

