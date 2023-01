Privo di esattezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di esattezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERRATO

Significato/Curiosita : Privo di esattezza

Propriamente (se si prendono i nomi con esattezza) vengono chiamati dalla concezione medioevale gli spiriti di satana, da non confondersi con lucifero»...

Altro luogo appropriato in genere non ci si limita a sostituire il foglio errato con una sua versione corretta; infatti chi ne ha già letta la prima versione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con privo; esattezza; Può esercitarla un imputato... privo di avvocato; privo di attitudine; Divertente ma non privo di intelligenza; Sterile, privo di germi; L esattezza del coscienzioso; L inesattezza di una tesi; Determinata con esattezza ; L inesattezza di una tesi; Cerca nelle Definizioni