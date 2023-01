Primo: scrisse La tregua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primo: scrisse La tregua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LEVI

Significato/Curiosita : Primo: scrisse la tregua

Soldati tedeschi e britannici riuniti durante la tregua di natale 1914 per tregua di natale (in inglese christmas truce; in tedesco weihnachtsfrieden;...

– se stai cercando altri significati, vedi primo levi (disambigua). primo levi strega 1979 primo levi (torino, 31 luglio 1919 – torino, 11 aprile 1987)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

