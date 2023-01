Il primo mese di 31 giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo mese di 31 giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENNAIO

Significato/Curiosita : Il primo mese di 31 giorni

I cosiddetti giorni della merla sono gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31). secondo la tradizione sarebbero i tre giorni più freddi dell'anno...

gennaio, illustrazione da très riches heures du duc de berry. gennaio, dal ciclo dei mesi nel castello del buonconsiglio, trento gennaio è il primo mese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

