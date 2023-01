Preso con le reti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preso con le reti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Preso con le reti

Juventus e in nazionale, in maglia azzurra conta 60 presenze con sette reti, e ha preso parte a due mondiali (1994 e 1998) e un europeo (1996). amante...

Quantità di pescato estraneo, chiamato bycatch, costituito da molte specie non commerciali. una motivazione etica infine porta ad utilizzare dal pescato solo...