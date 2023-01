Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ACCOCCOLATI

Significato/Curiosita : Posti a sedere sui calcagni abbassati sulle ginocchia e col capo in giu

Giuseppe che glielo sta porgendo mentre è accucciato dietro di lei. essa, accoccolata a terra, ha appena smesso di leggere il libro che ora è chiuso e abbandonato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con posti; sedere; calcagni; abbassati; sulle; ginocchia; capo; Ha due ruote e due posti ; Carrozza a due posti ; Lo cerca il posti no; Disposti qua e là; Ci si sale coi piedi e ci si scende di sedere ; Un modo di possedere l auto... senza acquistarla; A teatro sono tutti a sedere ; sedere maestosamente; calcagni ; Sedersi sui calcagni ; I calcagni ; Restano abbassati finché dura la pressione; Diminuiti, abbassati ; abbassati di prezzo; Si arrampicano sulle montagne; Vigila sulle procedure di Borsa; Atleta che sale sulle cime; Preparate sulle mense; Gonna che lascia scoperte le ginocchia ; La coperta sulle ginocchia ; Il computer... sulle ginocchia ; È sulle ginocchia del commensale; Agiva agli ordini di un capo comico; Il capo del Walhalla; Tipico copricapo da prete; Ha un suo capo luogo; Cerca nelle Definizioni