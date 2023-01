Il porto dell India in cui approdò Vasco da Gama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il porto dell India in cui approdò Vasco da Gama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALICUT

Significato/Curiosita : Il porto dell india in cui approdo vasco da gama

Rotta del primo viaggio di vasco da gama (1497-1499) che divenne la tipica carreira da índia l'armata d'india (pt. armada da índia) era la flotta di navi...

Kozhikode (malayalam pronuncia [ko:ikko:]), conosciuta anche come calicut, è una città dello stato federato indiano del kerala, nonché capoluogo...

Altre definizioni con porto; dell; india; approdò; vasco; gama; Un club presso il porto ; Supporto che permette alle tende di scorrere; porto delle Marche; porto commerciale sul Danubio; Una dell e Canarie; Diede nome a una anomalia dell a vista; L alimento dell a balena; Le varie età dell a Terra; Uno Stato tra Cina e india ; L abitano Cinesi e india ni; Nuova __, capitale dell india ; Titolo per principi india ni; Il monte su cui approdò l Arca; approdò con l Arca sull Ararat; Vi approdò Robinson Crusoe; Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama; Il vasco che canta Un bar sulla via Lattea; Noto romanzo di vasco Pratolini; Il soprannome di vasco Rossi; L amò vasco da Gama; Fa andare molti Bergama schi allo stadio; Asciugama ni da spiaggia; Il robusto ordito per gli asciugama ni; Lago del Bergama sco; Cerca nelle Definizioni