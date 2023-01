La porge chi vota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La porge chi vota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCHEDA

Significato/Curiosita : La porge chi vota

Non-violento "porge l'altra guancia", affermando in questo modo la bontà della sua causa, cosa che l'ingiusto non potrebbe mai fare. come la guerra è l'azione...

Raffreddare la gpu incanalandone l'aria. scheda nvidia geforce 6200tc. in informatica ed elettronica una scheda video o scheda grafica è un componente hardware... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con porge; vota; Lo sporge re di una parte del corpo umano; Sporge nze cartilaginose; Hanno zanne sporge nti; Struttura architettonica con finestra sporge nte; Scelto dal popolo tramite vota zioni; Amata devota mente; Il sistema elettorale che premia il partito più vota to; Chi lo mette in pratica non va a vota re; Cerca nelle Definizioni