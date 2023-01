Piante : botanico = animali : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante : botanico = animali : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIOTICO

Significato/Curiosita : Piante : botanico = animali : x

Muscipula), tipica pianta carnivora le piante carnivore (o piante insettivore) sono piante che intrappolano e consumano protozoi e animali, specialmente insetti...

Ecosistemi). questi fattori possono distinguersi in fattori abiotici, fattori biotici e fattori limitanti. dal 2005 è stato proposto il termine "esposoma" per...

