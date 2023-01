Petrarca : Canzoniere = Boccaccio : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Petrarca : Canzoniere = Boccaccio : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DECAMERONE

Significato/Curiosita : Petrarca : canzoniere = boccaccio : x

Italiano 551. francesco petrarca. il titolo canzoniere compare in campo editoriale per la prima volta nel 1515, nell'edizione: canzoniere et triomphi, impresso...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi decameron (disambigua). il decameron, o decamerone (parola composta dal greco antico: da, déka, «dieci» e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

