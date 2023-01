Lo si fa per finta ignoranza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa per finta ignoranza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GNORRI

Significato/Curiosita : Lo si fa per finta ignoranza

Viene definita dal ragazzo "tossica" e troglodita per i suoi modi da maschiaccio e per la sua ignoranza nelle materie scolastiche. l'unica che sembra andar...

(1993) gnorri (canovacci alla maniera della commedia dell'arte), di natalino balasso, regia di natalino balasso, con la compagnia degli gnorri. teatro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

