Le pari sono tutte a sinistra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le pari sono tutte a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGINE

Significato/Curiosita : Le pari sono tutte a sinistra

Democratici di sinistra (ds) è stato un partito politico italiano (1998-2007) appartenente all'area del centro-sinistra e ideologicamente legato ai valori...

La casa editrice pagine srl è fondata a roma nel 1992 da letizia lucarini. si occupa principalmente della pubblicazione di riviste e libri di carattere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con pari; sono; tutte; sinistra; È nota quella de la Paix a pari gi; Prestigioso stadio pari gino; Che hanno dispari tà di vedute; Un modo di vestire... a pari gi; Possono essere a uno o più letti; sono annessi ai conventi; Le intessono i romanzieri; Nella foto sono ascolane, fritte e ripiene; Mozart: Così _ tutte ; Risponde in tutte le lingue; tutte le volte in Spagna spa; Comprende tutte le piante; A sinistra del piatto; Truce, sinistra , minacciosa; La sinistra non c è; Immagine in basso a sinistra : lui come si chiama; Cerca nelle Definizioni