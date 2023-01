Pagano con lei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pagano con lei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROMENI

Significato/Curiosita : Pagano con lei

pagano – nome proprio di persona italiano maschile pagano – cognome italiano pagano – famiglia italiana alessandro pagano – docente e politico italiano...

I rumeni o romeni sono un popolo dell'europa danubiana. la maggior concentrazione di romeni si trova in romania e moldavia, dove costituiscono la maggioranza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con pagano; L inferno pagano ; Lo è un Paese in cui non si pagano tasse; Non le pagano gli evasori; Si propagano alla velocità di oltre 200 km orari; Cerca nelle Definizioni