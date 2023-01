Ortaggi per il minestrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggi per il minestrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAROTE

Significato/Curiosita : Ortaggi per il minestrone

Ingrediente ricco), questa variante libera è detta ciorba taraneasca (minestrone contadino). vi sono diversi tipi di ciorba che si cucinano nelle varie...

Contenuto in essa, la radice della carota è usata per fare il succo di frutta alla carota e confettura di carote: la produzione di quest'ultima in spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con ortaggi; minestrone; Piccoli ortaggi che pizzicano la lingua; ortaggi o che certi non capiscono; ortaggi precoci e pregiati; Si usa per cuocere gli ortaggi ; Il tipico minestrone di Trieste; S affetta per il minestrone ; L ingrediente base del minestrone ; Uno degli odori del minestrone ; Cerca nelle Definizioni