Opera messa in caricatura - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PARODIA

Significato/Curiosita : Opera messa in caricatura

Nelle domeniche fra gennaio e febbraio e sui quali troneggiano enormi caricature in cartapesta di uomini famosi nel campo della politica, della cultura...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parodia (disambigua). la parodia - dal greco pada parà (paa, simile) e odè (d, canto)...

Altre definizioni con opera; messa; caricatura; Un opera come i Sepolcri di Foscolo; Un... opera io dell archeologo; Gli estremi dell opera zione; La prima donna all opera ; La messa in scena; Sistema di messa ggistica; messa ggio inviato a un blog; Il pubblico raggiunto da un messa ggio pubblicitario; caricatura le, deformata, sgradevole e anche comica; caricatura le e talvolta comica; Le arti come la caricatura ; Imitare in modo caricatura le; Cerca nelle Definizioni