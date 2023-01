Un opera come i Sepolcri di Foscolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera come i Sepolcri di Foscolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARME

Significato/Curiosita : Un opera come i sepolcri di foscolo

Dei sepolcri è l'opera di ugo foscolo più compatta e conclusa. si tratta di un carme composto da 295 endecasillabi sciolti. questi versi sono stati scritti...

Voce principale: liber (catullo). il carme 5 di catullo è il quinto carme del liber catulliano. è tra i carmina più conosciuti di catullo, sia per il verso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

