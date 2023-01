Obbliga a rinchiudersi nelle baite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Obbliga a rinchiudersi nelle baite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORMENTA

Significato/Curiosita : Obbliga a rinchiudersi nelle baite

Se stai cercando altri significati, vedi tormenta (disambigua). una tormenta a manhattan nel 1969 la tormenta è una tempesta di neve molto violenta accompagnata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con obbliga; rinchiudersi; nelle; baite; In aereo è obbliga torio allacciarle; obbliga to, prescritto; obbliga zione scritta; Il tagliando fruttifero delle obbliga zioni; rinchiudersi in casa; nelle lampade tubiformi; nelle fronde e nelle radici; Il jolly nelle carte; Corridoio seminterrato nelle antiche ville romane; Si tolgono entrando nelle baite ; Nel prato e nelle baite ; Si accende per riscaldarsi nelle baite