Nota lega USA di basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota lega USA di basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nota lega usa di basket

Sono sempre considerati i padri del basket (in modo analogo al binomio calcio - inglesi): in nessun luogo come negli usa, infatti, si è cominciato a praticare...

Stai cercando altri significati, vedi nba (disambigua). la national basketball association, comunemente nota come nba, è una lega di basket professionistica...