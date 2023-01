I Normanni vi sconfissero i Sassoni nel 1066 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Normanni vi sconfissero i Sassoni nel 1066. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HASTINGS

Significato/Curiosita : I normanni vi sconfissero i sassoni nel 1066

i due, sbarcati nell'inghilterra settentrionale, sconfissero un raffazzonato esercito anglosassone nella battaglia di fulford il 20 settembre 1066 ma...

0.4875 la battaglia di hastings (pronuncia /'hestz/; in anglosassone: gefeoht æt hæstingum e in normanno: batâle dé hastings) fu combattuta da un esercito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

