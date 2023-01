Se non arrivano, l agricoltura ne soffre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non arrivano, l agricoltura ne soffre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIOGGE

Significato/Curiosita : Se non arrivano l agricoltura ne soffre

Attraversando un periodo di buona crescita del pil, soffre dell'aridità dei suoi territori, che costringe l'agricoltura a svilupparsi su spazi assai esigui. il paese...

Dalle piogge acide, danneggiando o uccidendo le specie sensibili, come l'acero da zucchero (acer saccharum). una statua danneggiata dalle piogge acide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con arrivano; agricoltura; soffre; Che arrivano da un luogo; arrivano con le ciliegie; arrivano al traguardo alle spalle dei primi; arrivano dopo i quinti; L agricoltura più naturale; L agricoltura senza chimica; L agricoltura senza additivi chimici; Costituisce una base dell agricoltura ; Ne soffre il misero; Non si soffre al fresco; C c chi soffre quello d auto; C è chi soffre quello d auto; Cerca nelle Definizioni