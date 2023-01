È molto facile distinguerlo dal dromedario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto facile distinguerlo dal dromedario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMMELLO

Significato/Curiosita : E molto facile distinguerlo dal dromedario

dromedario. di fronte a questa complessità etnica, il potere centrale spesso non era in grado di mantenere la continuità e l'integrità territoriale e...

Disambiguazione – "cammello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cammello (disambigua). il cammello (camelus bactrianus linnaeus, 1758)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con molto; facile; distinguerlo; dromedario; molto difficili da trovare; L Ente che acquista molto gas e molto greggio; Tagliali molto corti; Lo sono gli atti molto più che valorosi; Gioioso e facile al riso; Abile convincitore di facile parola; Come una sostanza di facile evaporazione; È facile per gli Inglesi; In testa al dromedario ; Il cammello ne ha due, il dromedario nessuna; Il dromedario e il lama; Cerca nelle Definizioni