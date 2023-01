Misurano sempre il collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misurano sempre il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMICIAI

Significato/Curiosita : Misurano sempre il collo

Giraffe sono il collo e le zampe estremamente allungate, gli ossiconi, simili a corna, sul capo, grandi occhi neri con ciglia lunghe e il suo caratteristico...

Del denaro della signora saveria benedetta palazzolo, di professione camiciaia e nullatenente, compagna di bernardo provenzano, per somme di denaro che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con misurano; sempre; collo; Si misurano in mq; misurano la pressione arteriosa; Strumenti da polso che misurano il tempo; misurano più di 90 gradi; Per mezzo di deduzioni che non sempre corrispondono alla pratica; Si punta sempre sui capelli bagnati; Ritmo monotono e sempre uguale; Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra; Sporgono dall ala in decollo ; Le si rompe il collo per vuotarla; Detto di collo robusto; collo care in una sede; Cerca nelle Definizioni