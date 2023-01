Un minerale come l occhio di gatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un minerale come l occhio di gatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUARZO

Significato/Curiosita : Un minerale come l occhio di gatto

L'occhio di falco (blu), l'occhio di bue (rosso, anche detto "occhio di toro") e l'occhio di gatto (grigio). il quarzo occhio di tigre richiama il colore...

vedi guido quarzo. cristalli di quarzo del perù ad alto ingrandimento (4 x 4 mm) il quarzo (diossido di silicio, sio2, in tedesco quarz ascolta[·info])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

