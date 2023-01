Si mettono negli imballaggi per preservare dall umidità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mettono negli imballaggi per preservare dall umidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ESSICCANTI

Significato/Curiosita : Si mettono negli imballaggi per preservare dall umidita

Maggiore enfasi si sta ora ponendo sul miglioramento della gestione dell'acqua blu (raccoglibile) e del verde (umidità del suolo disponibile per l'uso agricolo)...

In questo caso la deumidificazione viene svolta ad opera di materiali essiccanti. al contrario dei deumidificatori meccanico-refrigerativi, in questo caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

