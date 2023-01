Menelao : Elena = Ulisse : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Menelao : Elena = Ulisse : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENELOPE

Significato/Curiosita : Menelao : elena = ulisse : x

Corte e partì in missione diplomatica per sparta, dove conobbe elena, moglie di menelao, la donna più bella del mondo: afrodite per rispettare la promessa...

Ritorno di telemaco a penelope penelope (in greco antico: pepea, -a, penelópeia, -as, poi pep, -; in latino: penelope, -es) è una figura della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Agamennone e menelao ; Moglie di menelao ; La sposa di menelao ; La fine di menelao ; La elena misteriosa scrittrice; Può salvare l avvelena to; In cucina avvelena , in estetica distende; Una politica quale elena Cattaneo: __ a vita; Il re che aiutò ulisse ; Strumento musicale degli ottoni con coulisse ; L isola di ulisse ; Accolsero ulisse naufrago;