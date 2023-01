Medicinale per le allergie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medicinale per le allergie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ANTISTAMINICO

Significato/Curiosita : Medicinale per le allergie

Gemelli identici soffrono delle stesse allergie circa il 70% delle volte; mentre nei gemelli non identici le allergie uguali si verificano nel 40% dei casi...

Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. un antistaminico è un farmaco di varia natura chimica che ha l'effetto di contrastare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con medicinale; allergie; medicinale viscoso usato contro la tosse; Pianta medicinale tropicale; È noto per la sua tintura medicinale ; Pianta medicinale detta anche cacciafebbre; Metallo che può causare allergie ; Può causare allergie ; Una conseguenza delle allergie ; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie ; Cerca nelle Definizioni