Materiale nero isolante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale nero isolante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EBANITE

Significato/Curiosita : Materiale nero isolante

Stesso argomento in dettaglio: vetro camera. la vetrata isolante è definita anche vetro isolante o in gergo vetro camera, e in linguaggio normativo "vetri...

Facilmente lavorabile e lucidabile. palle da bowling in ebanite nell'industria chimica l'ebanite è stata ampiamente utilizzata per la fabbricazione di dischi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

