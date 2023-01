Manchevolezze nella cultura o nell educazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manchevolezze nella cultura o nell educazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LACUNE

Significato/Curiosita : Manchevolezze nella cultura o nell educazione

Pressi di terracina. nonostante le manchevolezze presenti nella sua formazione, ferdinando si impegnò per favorire la cultura, in continuità del lavoro di suo...

Delle lacune è che la loro mobilità è minore di quella degli elettroni: nel silicio il rapporto tra la mobilità degli elettroni e quella delle lacune vale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con manchevolezze; nella; cultura; nell; educazione; Una popolarissima Ornella ; nella foto sono ascolane, fritte e ripiene; Uno nella lingua di Scholz; L ...oscurità nella poesia; Ignoranti, prive di sufficiente cultura ; Musica, scultura , pittura..; Foto 5 Una gita a 4738 Toscana scultura di Luciano Massari|; Tematica cultura le che unisce più autori; Una popolarissima Ornell a; nell a foto sono ascolane, fritte e ripiene; Uno nell a lingua di Scholz; È simile al ravanell o; Religiosa dedita all educazione delle giovani; Il giovane cantante italiano di Maleducazione ; Chi lo rispetta conosce l educazione ; Si alterna al bastone nell educazione del somaro; Cerca nelle Definizioni