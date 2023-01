Macchina per fabbricare gambe di tavolini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per fabbricare gambe di tavolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TORNIO

Significato/Curiosita : Macchina per fabbricare gambe di tavolini

Amico mastr'antonio perché ha avuto l'idea di fabbricare «un burattino maraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. con questo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tornio (disambigua). il tornio è una macchina utensile (anche detta tornitrice) utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

