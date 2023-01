Lubiana : Sloveni = Zagabria : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lubiana : Sloveni = Zagabria : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROATI

Significato/Curiosita : Lubiana : sloveni = zagabria : x

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lubiana (disambigua). lubiana (in sloveno ljubljana[·info], pronuncia [lju'bljana]; in tedesco...

Significati, vedi croati (disambigua). l'arrivo dei croati nel mediterraneo, immaginato dal pittore oton ivekovic. i croati (in croato hrvati) sono un gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Lo si parla a lubiana ; Un europeo originario di lubiana ; Lo Stato con lubiana ; I rilievi vicino lubiana che culminano con il Porsena; Ha avuto corso in sloveni a; Aveva corso in sloveni a; La capitale della sloveni a; Città di cui c è una versione nuova in sloveni a; Europei di zagabria ; Confini di zagabria ; Lo è chi è originario di zagabria o Spalato; Lo Stato con zagabria ;