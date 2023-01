Louise Weiss Building : Parlamento Europeo = Palazzo di vetro : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Louise Weiss Building : Parlamento Europeo = Palazzo di vetro : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Louise weiss building : parlamento europeo = palazzo di vetro : x

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con louise; weiss; building; parlamento; europeo; palazzo; vetro; La Davis di Thelma & louise ; Lo sono nel film Thelma e louise ; Davis, Thelma & louise ; La Sarandon di Thelma & louise ; Un locale in cui bere weiss , lager e stout; Il nostro edelweiss ; La stella dei prati detta anche edelweiss ; Salì sull Empire State building in una scena cult; Ospita l Empire State building ; Pratica il body building ; Il building che... fa i muscoli; Lo discute il parlamento ; Vi ha sede il parlamento europeo; Si approvano in parlamento ; Il parlamento medievale; Vi ha sede il parlamento europeo ; Lo Stato europeo con capitale Varsavia; _ alla gioia dalla Nona di Beethoven: è l inno europeo ; Programma universitario europeo di scambio; Importante palazzo veneziano; I Lombardi con palazzo Te; Il palazzo storica scuola dei Gesuiti nella capitale; Celebre palazzo spagnolo; vetro posteriore di un auto; vetro trattato per essere più resistente; Recipiente di vetro con coperchio; Diafane come vetro ; Cerca nelle Definizioni