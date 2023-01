Legge testi in radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legge testi in radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPEAKER

Significato/Curiosita : Legge testi in radio

La storia della radio in italia iniziò ufficialmente con la prima trasmissione, avvenuta il 6 ottobre del 1924. in italia, che sul piano tecnologico era...

speaker è un termine inglese generico che riveste vari significati che in italiano sono resi con termini più specifici; tra questi: annunciatore, lettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

speaker è un termine inglese generico che riveste vari significati che in italiano sono resi con termini più specifici; tra questi: annunciatore, lettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con legge; testi; radio; L indovino legge il futuro in quella di cristallo; Il legge ndario Flood; Elegge re a furor di popolo; Un legge ro tessuto con piccoli puntini in rilievo; Il George testi monial della Nespresso; Interprete di testi ; Una porzione dell intesti no; testi coli o ovaie; Aggettivo di onde per le radio comunicazioni; Nota radio privata: __5; Atomo che può essere radio attivo; Giorno d ottobre radio so;