Joe __, ristoratore e star TV - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : BASTIANICH

Significato/Curiosita : Joe ristoratore e star tv

ristoratore e sua madre, denise, era un'infermiera. suo padre è portoricano, di origine spagnola (dalle asturie), e sua madre è di origini italiane e...

Joe bastianich, all'anagrafe joseph (new york, 17 settembre 1968), è un imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense di origine italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

