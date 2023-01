Li intreccia il cestaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li intreccia il cestaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIMINI

Significato/Curiosita : Li intreccia il cestaio

cestaio francobollo brasiliano del 1979 dedicato al mestiere del cestaio (cesteiro) il cestaio è un artigiano dedito alla fabbricazione di cesti. in friuli...

Costruzione di un cesto in vimini. il vimine è il ramo flessibile (getto) di alcune specie di salici, decorticato, usato per lavori d'intreccio. prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con intreccia; cestaio; Disegno... intreccia to; Bulbi che s intreccia no; Artigiani che intreccia no vimini; Tappeto di giunchi intreccia ti; Cerca nelle Definizioni