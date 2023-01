Interno : endo = esterno : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interno : endo = esterno : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESO

Significato/Curiosita : Interno : endo = esterno : x

Plasmeniletanolammina) nel foglietto interno della membrana e dei colino-fosfolipidi nel foglietto esterno potrebbe influenzare i processi di endo- ed eso-citosi, dal...

Ecological services outsourcing (eso) [1] educación secundaria obligatoria (eso) – sistema di istruzione secondaria della spagna eso – codice iso 639-3 della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

