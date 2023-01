Un intermezzo tra due scale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un intermezzo tra due scale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un intermezzo tra due scale

L'elemento piano collocato come intermezzo fra due rampe successive di una scala. si possono distinguere essenzialmente due tipi di pianerottolo: il pianerottolo...

Cercando il valico ferroviario, vedi pianerottolo d'ariano. rampa e pianerottolo in architettura, il pianerottolo è l'elemento piano collocato come intermezzo...