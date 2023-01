È indicata su farmaci e alimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È indicata su farmaci e alimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCADENZA

Significato/Curiosita : E indicata su farmaci e alimenti

Di analisi dei rischi e punti di controllo critico) è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione...

Ad un'eventuale scadenza più distanziata di circa quattro-sei mesi, e talora la scadenza del gennaio del nuovo anno. le diverse scadenze permettono di impostare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Ad un'eventuale scadenza più distanziata di circa quattro-sei mesi, e talora la scadenza del gennaio del nuovo anno. le diverse scadenze permettono di impostare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con indicata; farmaci; alimenti; È indicata sui documenti; Unità indicata sulle lampadine; Misura del volume dell acqua indicata con dal; Assenza di ordine... indicata da una A cerchiata; farmaci stimolanti del sistema nervoso centrale; I farmaci sti li vendono solo dietro ricetta; L agenzia europea per i farmaci ; farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti; L insieme di organi interni che adempiono all assimilazione degli alimenti ; Lo sono certe pietre adatte per cuocere alimenti ; alimenti ; Indicano l apporto energetico degli alimenti ;