Indica un punto di virata nelle regate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica un punto di virata nelle regate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Indica un punto di virata nelle regate

Tuttavia, la virata col rollio è permessa solo se la velocità della barca dopo la virata non è superiore alla velocità della barca prima della virata; se sono...

Significati, vedi boa. boa, pseudonimo di kwon bo-ah (, , gwon boalr, kwon poamr; guri, 5 novembre 1986), è una cantante sudcoreana. boa ha pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

