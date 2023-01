È importante dopo i terremoti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È importante dopo i terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RICOSTRUIRE

Significato/Curiosita : E importante dopo i terremoti

Secolo terremoti in calabria terremoti in italia terremoti in italia nel xx secolo terremoti in sicilia terremoto terremoto della calabria meridionale del...

Ricostruzione è fondamentale per la sistematica, che appunto si propone di ricostruire le relazioni di parentela evolutiva tra gruppi tassonomici (a qualunque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con importante; dopo; terremoti; Una importante piazza finanziaria della Svizzera; Un compleanno importante ; importante palazzo veneziano; Che è al di qua di una importante catena montuosa europea; Lo ricevevano i soldati romani dopo un trionfo; S acquista subito dopo la casa; Arriva dopo la prima; dopo la Merkel: __ Scholz; Le ondate causate dai terremoti sottomarini; Diede nome a una scala per terremoti ; Ideò una scala per valutare i terremoti ; Scala __: è usata per valutare i terremoti ; Cerca nelle Definizioni