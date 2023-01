I... gomiti delle gambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I... gomiti delle gambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GINOCCHI

Significato/Curiosita : I... gomiti delle gambe

Cristo, staccato dal resto del corpo e rotto a un'altezza poco sopra il gomito, le gambe del redentore e tracce di un diverso orientamento del volto della vergine...

Mercato dalla società anonima terme di crodo nel 1964. l'industriale piero ginocchi, divenuto proprietario della società anonima terme di crodo nel 1933, si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con gomiti; delle; gambe; Vi si puntano i gomiti ; In meccanica è l albero a gomiti ; In meccanica è l albero a gomiti ; Albero a gomiti ; Il sigaro delle Antille; Accertamento delle generalità d una persona; Regola il fusso delle acque in un canale; Porto delle Marche; Così tiene le gambe chi è seduto su un muro; Fa gambe per i tavolini; Lo sono le gambe delle bugie; Hanno buone gambe ; Cerca nelle Definizioni