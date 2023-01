Le hanno asciugamani e sciarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno asciugamani e sciarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRANGE

Significato/Curiosita : Le hanno asciugamani e sciarpe

Disfacimento del tessuto stesso; in questo modo sono fatte le frange di sciarpe, asciugamani, tappeti. possono essere annodate in modo semplice o molto...

Alla somiglianza che assume questo particolare taglio di capelli con le frange ornamentali che possono essere trovate sulle tende o sugli scialli. acconciatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

